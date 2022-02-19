ОДКБ может ввести своих миротворцев на Донбасс — какие условия

В этом году ОДКБ отличилась разгоном антиправительственных протестов в Казахстане / Коллаж "Сегодня"

Накаляя обстановку на Донбассе, Москва может добиваться введения туда на продолжительный срок своей армии под видом миротворцев. Это означает появление на территории самопровозглашенных республик военных баз армии РФ, которые сейчас развернуты в Приднестровье (Молдова), Южной Осетии (Грузия) и Абхазии (Грузия). Первое такое предложение уже поступило — генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ, где доминирует Россия) Станислав Зась предложил ввести "миротворцев" организации на Донбасс.

Об этом Зась заявил в интервью агентству Reuters.

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"Гипотетически можно себе это (развертывание миротворцев – Ред.) представить, если бы была добрая воля со стороны Украины — это ведь их территория — если бы был мандат СБ ООН, и если бы он был нужен и такое решение было поддержано всеми нашими правительствами", — отметил Зась.

При этом представитель Беларуси в ОДКБ считает, что Донбасс не вернется под управление Киева.

"Я не верю, что сейчас ситуация вернется к тому, что было, когда танки стояли на своих базах, а солдаты в казармах. Этого не произойдет. Стол переговоров и договориться о чем-то. Это новая реальность", — сказал Зась.

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