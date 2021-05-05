Односторонняя связь и магазин: вместо соцсети Трамп запустил очередной сайт (фото)

Бывший президент США, судя по всему, боится критики – функция комментариев на сайте не предусмотрена

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jim Bourg

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который обещал запустить собственную соцсеть, пока сосредоточился на создании персональных сайтов. Во вторник появился второй за месяц ресурс, где он может писать сообщения, публиковать изображения и видеозаписи, а вот возможность комментариев отсутствует.

Об этом сообщает Fox News.

Пользователи donaldjtrump.com могут делиться постами Трампа в Twitter і Facebook, но не могут отвечать или другим образом взаимодействовать с ними.

"Это просто односторонняя связь. Система позволяет Трампу общаться со своими последователями", – рассказал источник, знакомый с платформой.

Издание предполагает, что сайт создан на основе технологии, основанной на Campaign Nucleus – "цифровой экосистеме для эффективного управления политическими кампаниями и организациями", созданной бывшим руководителем предвыборной кампании Трампа Брэдом Парскейлом.

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В одном из разделов сайта уже опубликовано несколько коротких сообщений от имени экс-президента. Причем первое из них датировано 13 апреля, хотя сайт стал доступен только 4 мая.

Кстати, не успевает загрузиться сайт, как вам тут же предлагают приобрести какую-нибудь вещь с символикой избирательной кампании Дональда Трампа.

Напомним, в конце марта бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, который ранее обещал создать собственную соцсеть, запустил веб-сайт 45-го президента США.

Ранее Facebook, Twitter и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа после январского штурма Капитолия его сторонниками.