Олафу Шольцу принесли туфельки девочки, убитой оккупантами в Мариуполе

Шольц не хочет ужесточать санкции против России / Коллаж "Сегодня"

На фоне расширяющегося бойкота России мировыми производителями и усиления санкций против этой страны украинцы все настойчивей начали требовать от Германии отказаться от торговли с Москвой. Местное правительство делает это со скрипом. Поэтому 29 марта наши граждане, которые были вынуждены бежать из охваченных войной городов, прибыли к офису канцлера ФРГ и передали ему туфельки девочки Тани, которая недавно погибла в разбомбленном армией РФ Мариуполе.

Об этом сообщили участники блокады фур на польско-белоруской границе.

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Что известно

"Передали. Теперь Olaf Scholz не сможет сказать, что не получил. Письмо и туфли в руках официальной представительницы ведомства федерального канцлера Германии", – написала одна из инициаторов акции Наталья Панченко.

Около 100 участников нашумевшей блокады на границе с Польшей утром 29 марта выехали в Берлин, чтобы лично завезти письмо з призывом уже сейчас прекратить торговлю с Россией и ввести полное эмбарго на поставку всех товаров в РФ из ЕС. Представителю Канцелярии Германии была передана новая пара обуви убитой 6-летней Тани из Мариуполя.

"Обувь неношеная, поскольку Таня не успела в ней походить. Мистер Шольц может также хладнокровно и цинично продать эту пару обуви, как продает России все товары, обеспечивая россиян условным комфортом", – отметила Панченко.

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Санкции от Германии