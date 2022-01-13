"Омикрон" переоценили: ученые выяснили, как часто убивает этот штамм COVID-19

"Омикрон" распостраняется быстрее других "собратьев", но дает больше шансов на выживание / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Американские ученые выяснили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" несет меньше рисков умереть для заразившегося человека, чем его предыдущий "собрат" – "Дельта". "Омикрон" на 90% убивает меньше больных, чем это делает "Дельта".

Об этом сообщает американское издание New York Post.

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Что известно

В исследовании, опубликованном Центром по контролю и профилактике заболеваний (CDC), говорится о доказанном факте, что "Омикрон" является "менее тяжелой инфекцией" от предыдущих вариантов COVID-19.

Изучение истории болезни более 70 000 заболевших калифорнийцев показало, что зараженные "Омикроном", менее чем в два раза реже нуждаются в госпитализации, чем те, у кого "Дельта", и примерно на 75% реже нуждаются в интенсивной терапии.

В случае госпитализации больные "Омикроном" примерно на 70% проводили меньше времени в больницах. Среднее время их лечения составляло 1,5 дня по сравнению с пятью днями для пациентов с другими вариантами коронавируса. И никому из принявших участие в исследовании не понадобилось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Летальный исход

Только один из 52 297 человек с "Омикрон-штаммом" умер. Таким образом американские ученые резюмировали, что наблюдается сокращение на 91% смертности при этом штамме в отличие от "Дельты", где фиксируется примерно по 14 смертельных случаев на 16 982 зараженных.

Сколько лет умершим и были ли они привиты, не сообщается.

Ситуация