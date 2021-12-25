"Омикрон" захватил Португалию: темпы заражения стремительно растут

Симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. Коллаж "Сегодня"

В Португалии "Омикрон" стал доминирующим штаммом COVID-19.

Об этом сообщает издание Publico.

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Штамм "Омикрон"

Как сообщается, 61,5 процента случаев заражения, зафиксированных в среду, были связаны с "Омикроном". Количество умерших и госпитализаций в реанимационные отделения оставалось "стабильным".

В пятницу в Португалии было зафиксировано 12 943 случая заражения. В последний раз столько случаев было зафиксировано 29 января, на пике худшей волны коронавируса для Португалии. Несмотря на высокий уровень вакцинации, в последнее время снова резко возросло количество новых инфекций в стране из-за "Омикрона".

Власти предупредили, что "скорое доминирование варианта "Омикрон", вероятно, обусловлено увеличением количества контактов из-за праздников, это приведет к быстрому росту заболеваемости.

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Симптомы "Омикрона"

Пока известно о пяти основных симптомах:

першение в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

ночная потливость.

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

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