Опубликовано видео с борта британского эсминца

Моряки британского флота в белых масках и перчатках. Фото: скрин
Вышел репортаж корреспондента Джонатана Била, который находился на борту эсминца Defender во время вчерашнего инцидента у берегов Крыма. В Сети поделились видео, в кадре которого появился российский корабль, он преследовал британский эсминец.
В какой-то момент российский корабль подошел к судну максимально близко.
В репортаже слышно обращение к экипажу российских пограничников на английском языке. Они требуют покинуть зону и предупреждают, что в противном случае откроют огонь.
Хорошо видно, как рядом с эсминцем пролетают бомбардировщики Су-24.
Более 20 российских самолетов и два корабля береговой охраны следили за британским военным кораблем HMS Defender.
Отметим, что РФ обстреляла эсминец, на котором Украина подписала меморандум о морском партнерстве с Британией. Документ предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей в Украине и Великобритании, реконструкцию украинских судостроительных предприятий и строительство двух баз ВМС Украины.
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