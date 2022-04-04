Орбан после победы на выборах назвал Зеленского противником венгерского режима

Виктор Орбан и Владимир Зеленский / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал украинского президента Владимира Зеленского в числе тех, кто мешал повторному избранию его партии. Об этом он заявил в своем выступлении после выборов.

Об этом сообщает Hungary Today.

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"Мы одержали настолько большую победу, что она видна с Луны, но точно из Брюсселя. Христианско-демократическая национальная политика победила, и мы должны сказать Брюсселю, что это не прошлое, а будущее", – заявил Виктор Орбан.

По его словам, против венгерского режима выстроились большие международные центры власти. Также Виктор Орбан отметил, что венгерские левые были худшей инвестицией Джорджа Сороса.

"Эта победа запомнится на всю жизнь, потому что многие ополчились против нас, в том числе левые дома, левые за рубежом, бюрократы в Брюсселе, все фонды и организации правящей империи, иностранные СМИ, и в конце концов, даже украинский президент" – заявил Виктор Орбан.

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Сложные отношения с Венгрией

В начале февраля стало известно, что именно Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО, что могло бы существенно помочь ВС Украины в войне с Россией.

В начале года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна согласится на вступление Украины в НАТО после выполнения некоторых условий, одно из которых – решение проблемы с правами национальных меньшинств.

14 февраля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вторжение России в Украину может привести к волне из сотен тысяч украинских беженцев, которые хлынут в страну, и поэтому необходимо не допустить военных действий.

Отношения между Украиной и Венгрией ухудшились после принятия Верховной Радой закона об образовании в сентябре 2017 года. Венгрия считает, что закон нарушает право этнических венгров получать образование на своем родном языке.

Весной 2014 года в разгар войны на Донбассе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потребовал автономии для венгров Закарпатья.

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