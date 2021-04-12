Оружие для Украины и военные корабли в Черном море: Литва предложила понятный для Кремля язык

Линкявичус привел в пример Турцию и США

Украину следует поддерживать оружием и такими видимыми признаками солидарности, как военные корабли в Черном море, по примеру Турции и США – потому что с Кремлем надо разговаривать исключительно на языке ощутимых аргументов, уверен глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Об этом он написал в Twitter.

По мнению Линкявичюса, только в случае подобной поддержки можна рассчитывать на деэскалацию ситуации.

"Украина нуждается в вооруженной поддержке – что делает Турция, и видимых признаках солидарности – что делают США, отправляя военные корабли в Черное море. Ощутимые аргументы на земле и на море – единственный понятный для Кремля язык, способствующий деэскалации", – написал он.

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Напомним, в ходе встречи президента Владимира Зеленского с главой Турции Реджепом Эрдоганом, в частности обсуждалась безопасность в Черноморском регионе и консолидация сил по обеспечению стабильности региона.

Ранее США предупредили власти Турции о том, что на этой неделе два корабля пройдут через пролив Босфор в Черное море.