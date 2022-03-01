Осада Киева и психическое здоровье Путина. Что обсудили на секретном брифинге в США

В США прошел секретный брифинг по Украине. Фото Reuters

В США прошел секретный брифинг с членами парламента и администрацией, на котором обсуждали ситуацию вокруг Украины и возможные сценарии развития боевых действий. Сведения, которые попали в Сеть по окончанию брифинга, тревожные. Но не без хороших вестей.

Так, на брифинге подтвердили, что Россия рассчитывала закончить оккупацию Украины намного раньше, но сопротивление нашей страны нарушило планы и уничтожило много российской техники. Что еще обсудили:

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Осада Киева

Возможность сохранить линии снабжения в Украину сохраняется, но Россия попытается окружить и отрезать Киев от снабжения в ближайшие несколько недель. Бой за Киев будет долгим и кровавым, и украинцы стремительно готовятся к уличным боям, пишет в своем твиттере присутствовавший на брифинге сенатор Крис Мерфи.

Сроки падения украинских городов

По данным CNN, также обсуждались возможные сроки, когда некоторые украинские города могут быть оккупированы. Однако, прессе не сообщают ни названия этих городов, ни обсуждаемые сроки.

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"Оценки, которые дали официальные лица относительно того, когда некоторые города могут пасть, были "тревожными", – передает издание со ссылкой на свои источники.

Помощь США в пути

Многие американские чиновники торопят коллег с принятием официальных документов, которые помогут разблокировать помощь Украине, которую сдерживают бюрократические процедуры.

"Наши органы национальной безопасности не смогут быть достаточно гибкими, чтобы поддержать Украину, если они будут работать в рамках бюджета на 2020/21 год", – отмечает сенатор Крис Мерфи.

Санкции против Путина и его карманных олигархов

США и их союзники координируют свои действия, чтобы не только заморозить активы Путина и его союзников-олигархов, но и захватить эти активы. Вероятно, это шаг, который ближайшее окружение Путина не рассматривало и не опасалось. Об этом также сообщил сенатор Мерфи.

Путин ( не ) псих

Также во время брифинга поднимались вопросы о психическом здоровье российского президента. Четкого мнения по этому поводу в администрации США не предоставили, об этом пишет УНИАН.