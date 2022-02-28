Останься в живых. Белорусы могут избежать отправки на войну с Украиной – инструкции

Лукашенко хочет отправить белорусов на убой. Фото Reuters

В ближайшее время не исключена отправка белорусских военных на вторжение в Украину, об этом говорил президент РБ Александр Лукашенко. Однако известно, что многие военные и военнообязанные в Беларуси не хотят принимать участие в подлом наступлении.

Избежать участия в боевых действиях можно, говорит волонтер, сооснователь Фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак.

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"Мы запускаем специальный скрипт для того, чтобы честные солдаты ВС РБ могли покинуть строй и не участвовать в диктаторской бойне", – отмечает Стрижак.

Покинь строй – останься в живых. Как избежать участия в войне, инструкции:

Кроме того, можно помочь финансово как украинской армии, так и белорусским добровольцам, которые готовы вступить в иностранный легион Украины:

Сергей Михалок обратился к военным Беларуси

Сергей Михалок призвал белорусов не атаковать Украину и не идти "на верную смерть". Также он добавил, что украинская армия самая сильная в мире.