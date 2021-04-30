Осторожно, туристы. В Турции коронавирус установил "рекорд" по смертям

Отдыхающим на турецких курортах и тем, кто только собирается туда, следует быть осторожнее – в стране фиксируют высокие показатели заболеваемости

Фото: REUTERS/Mario Anzuoni

В Турции, где вчера начался первый для этой страны национальный локдаун, установили рекорд смертности от последствий коронавирусной инфекции, а совокупное число жертв превысило 40 тыс. человек.

Об этом сообщают на сайте Минздрава.

По данным властей, за последние 24 часа в стране зафиксировали 394 смерти среди людей с COVID-19. Это самый высокий показатель за все время эпидемии. В целом, от последствий инфекции в Турции умерли 40 131 человек.

Кроме того, за последние сутки число заболевших в стране увеличилось на 31 891 и теперь превышает 4,82 млн человек. В критическом состоянии находятся 3534 пациента с вирусом.

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Выздоровело за сутки более чем вдвое больше – 68 183.

Хотя бы одну дозу вакцины в Турции получили уже 22,8 млн человек, включая 9,1 млн тех, кто принял две дозы.

Напомним, что с 29 апреля и до 15 мая в стране действует локдаун. А после 15 мая Турция отменит ПЦР-тесты на коронавирус для туристов из Украины.

Как обойти ограничения локдауна тем, кто в это время будет отдыхать на турецких курортах, рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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