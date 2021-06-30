"Откровения" Путина, звонок в Ватикан и стрельба в Харькове – главные новости СЕГОДНЯ

Пока президент России рассказывал об "одном народе" из украинцев и русских, в Харькове посреди улицы расстреляли мужчину

Телемарафон Путина, звонок Зеленского Папе Римскому и перестрелка в Харькове стали главными темами дня. Фото: коллаж "Сегодня"

В России прошла очередная "Прямая линия" с Путиным, Зеленский созвонился с Папой Римским, а в Тернополе вторые сутки горит свалка – сайт "Сегодня" собрал главные новости среды, 30 июня.

Телефонный звонок понтифику

Фото: https://twitter.com/ZelenskyyUa

В 20-ю годовщину визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину президент Владимир Зеленский созвонился с его преемником Франциском и пригласил его посетить нашу страну.

"Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины", – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил понтифика за то, что Папа Римский постоянно молится за мир и спокойствие в Украине и попросил способствовать мирному разрешению конфликта на Донбассе.

"Прямая линия" с Путиным

Путин испугался сближения Украины и НАТО. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин принял участие в "Прямой линии" – телемарафоне, в ходе которого он отвечает на вопросы россиян.

Касательно Украины глава РФ наговорил много всего, что вряд ли согласуется даже с обычной логикой. По его словам:

жители Украины и РФ являются "одним народом" – русским;

напомнил об делении населения Российской империи на великороссов, белороссов и малороссов;

вычеркнутые из списка коренных народов Украины русские чувствуют себя "людьми второго сорта";

Медведчук – украинский националист;

Зеленский "отдал свою страну под полное внешнее управление";

встреча Зеленского с Путиным не исключается;

НАТО начало военное освоение территории Украины.

Стрельба в Харькове

На месте происшествия работают правоохранители. Фото: Ирина Антонюк, "Сегодня"

В Харькове произошла стрельба – неизвестный несколько раз выстрелил в 31-летнего мужчину на улице Родниковая.

Пострадавший садился в свою машину, когда в него начали стрелять. Нападающий выпустил четыре пули, две пролетели мимо, одна попала в окно и еще одна попала в шею.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу с ранением в области шеи, а в городе объявили спецоперацию "Сирена".

Пожар на свалке под Тернополем

Огонь тушат на площади 70 "квадратов". Фото: ГСЧС

В Тернопольской области второй день пылает мусорный полигон в селе Малашовцы, один из крупнейших в области.

Очевидцы утверждают, что тушению мешают жара и ветер. Тушение пожара продолжается на площади 70 "квадратов".

Коронавирусный рекорд в России

Мутировавший коронавирус вызвал волну смертности в России. Фото: коллаж "Сегодня"

Вопреки разгару вакцинационной кампании в России скончались 669 человек с COVID-19 – это новый абсолютный максимум за все время пандемии.

Кроме того, за вчерашний день в РФ обнаружили еще 21 042 случая заражения, больше трети из них (почти 6 тыс.) – в Москве.

Одним из главных факторов очередной волны эпидемии стал индийский "Дельта"-штамм коронавируса.

На сегодняшний день продолжают болеть 378 тыс. человек.

О чем еще говорят в Украине и мире 30 июня, смотрите в видеосюжете: