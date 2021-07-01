Откусила туристу часть ноги. Жуткая атака акулы в Иордании попала на видео

Мужчина отбился от хищницы, но у него диагностировали переломы конечности, разрыв сухожилий и ампутировали пятку

Иорданский парасейлер лишился пятки после атаки акулы в Акабском заливе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Иордании акула напала на отдыхавшего на Красном море мужчину, в результате чего он частично лишился ноги.

Об этом сообщает Gulf News.

Инцидент произошел в популярном среди любителей водных видом спорта Акабском заливе на юге королевства.

Как видно на кадрах, снятых очевидцами, в момент атаки 37-летний пострадавший иорданец занимался парасейлингом.

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Выскочившая из моря акула ухватила его за правую ногу. Мужчине удалось вырваться, после чего его госпитализировали в местную больницу, где у него диагностировали переломы конечности, разрыв сухожилий, а также ампутировали пятку.

Эта атака производит жуткое впечатление, но эксперты утверждают, что акулы у берегов иорданской Акабы встречаются очень редко и обычно не приближаются к берегам.

Напомним, в апреле рыбак стал жертвой нападения агрессивной акулы в Австралии. Инцидент произошел в нескольких метрах от побережья Кокосовых островов.

А в конце прошлого года акула атаковала участников полуфинала Всемирной лиги серфинга (WSL), которые проходили на Гавайях. В результате 56-летний серфер погиб.