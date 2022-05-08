"Ответишь по-взрослому". В РФ пригрозили Маску за Starlink в Украине

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин остался недоволен тем, что основатель компании SpaceX Илон Маск предоставил Украине свой интернет Starlink. Он заявил, что Маск "причастен к снабжению военной связи". Рогозин пригрозил предпринимателю.

Об этом Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram.

"По нашей информации, доставка и передача Вооруженным Силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака не включал", – заявил он.

Интернет Илона Маска используется для работы критической инфраструктуры, а также помогает украинским военным уничтожать российские танки.

У Маска спросили, может ли Россия попытаться уничтожить его спутники, но миллиардер на этот счет не переживает.

"Было интересно посмотреть на российскую противоспутниковую демонстрацию несколько месяцев назад в контексте этого конфликта.

Потому что это вызвало много споров у спутниковых операторов. Это даже представляло некоторую опасность для космической станции, где находятся российские космонавты. Так почему же они это сделали? Это было сообщение перед вторжением в Украину.

Если вы попытаетесь вывести из строя Starlink, это будет непросто, потому что есть 2000 спутников. Это означает много противоспутниковых ракет.

Я надеюсь, что нам не придется подвергать это испытанию, но я думаю, что мы можем запускать спутники быстрее, чем они запускают противоспутниковые ракеты", – цитирует Маска businessinsider.com.