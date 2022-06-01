"Ой, у лузі червона калина" сыграли прямо под носом у Путина (видео)

Возле Кремля прозвучала знаменитая украинская песня / Фото: Коллаж: Сегодня

В телеграм-каналах распространяется видео, на котором неизвестный мужчина в Москве играет песню "Ой, у лузі червона калина". Дело происходит в Александровском саду около московского Кремля, сообщает Украина 24.

Видео снято в теплое время года, весной или летом, однако когда именно, неизвестно. Его могли снять как во время войны, так и в прошлом году. Мужчина играет на аккордеоне, а прохожие снимают его на видео.

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Песня "Ой, у лузі червона калина" после начала войны стала одной из самых часто исполняемых в Украине, ее исполняют и за рубежом в знак поддержки Украины.

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