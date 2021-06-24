Папа Франциск познакомился с Человеком-пауком и получил от него подарок (фото, видео)

Папа Франциск и актер в костюме Человека-паука / REUTERS/Remo Casilli
Папа Римский Франциск в среду провел необычную аудиенцию, на которой встретился с мужчиной в костюме Человека-паука и даже получил от него в подарок соответствующую образу дарителя маску.
Об этом сообщает France24.
Встреча Папы Римского с Человеком-пауком / Фото: REUTERS
28-летний итальянец Маттиа Вильярдита, познакомившийся в среду с Папой, обычно надевает костюм Человека-паука, чтобы развлечь больных детей – последние четыре года он выступает в детских больницах в костюме супергероя комиксов.
Человек-паук на аудиенции в Ватикане / Фото: REUTERS
"Он пожал руку Папе, которого несколько лет назад итальянский уличный художник изобразил Суперменом, и подарил ему маску Человека-паука", – сообщает издание.
Человек-паук в Ватикане / Фото: REUTERS
Виллардита, основным местом работы которого является судоходная компания итальянской Лигурии, возглавляет ассоциацию добровольцев, которые наряжаются супергероями и посещают детские больницы.
"Настоящие супергерои – это страдающие дети и их семьи, которые борются с такой большой надеждой", - заявил "Человек-паук".
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