Папа Римский о ситуации вокруг Украины: Война – это безумие

Понтифик выступает за мир на Донбассе / Фото: Коллаж: Сегодня
Папа Римский Франциск, который провозгласил специальный день молитвы 26 января, связанный с ростом напряжения вокруг границ Украины, поблагодарил всех, кто молился. Об этом пишет пресс-служба Ватикана.
Понтифик лично в тот день возглавил эту молитву, а завершая встречу с паломниками в среду, 9 февраля, он поблагодарил всех, кто откликнулся на его призыв, пожелав успешного результата дипломатическим усилиям.
"Хочу поблагодарить всех людей и сообщества, которые 26 января объединились в молитве за мир в Украине. Не переставайте просить у Бога мира, чтобы напряжение и угроза войны были преодолены путем серьезного диалога, и чтобы этому поспособствовали также и переговоры в Нормандском формате. Не забывайте: война – это безумие!" – отметил он.
Также он напомнил, что 11 февраля будет отмечаться Всемирный день больного. "Хочу вспомнить всех наших дорогих больных и пожелать, чтобы всем было обеспечено медицинское лечение и духовное сопровождение", – сказал он, призвав молиться за больных, их родственников, медицинских работников, капелланов и всех, кто занимается больными.
Ватикан на стороне Украины
- Глава Римско-католической церкви Папа Римский Франциск планирует посетить Украину, точная дата визита пока не анонсирована.
- В декабре прошлого годаФранциск сказал, что продолжает молиться за Украину и ее народ.
- 30 ноября Зеленский позвал Папу Римского в Украину, назвав это "кислородом, который так необходим". Глава государства подчеркнул, что встреча на украинской земле станет судьбоносным событием. Украинский лидер встречался с главой Римско-католической церкви единственный раз в феврале 2020 года.
- 18 апреля Папа Римский Франциск заявил, что с обеспокоенностью следит за военным обострением на Донбассе, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня.
- Кроме того, он заявлял, что наблюдается положительная динамика в мирном урегулировании на Донбассе.