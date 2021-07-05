Папу Римского прооперировали: что с понтификом

Папа Франциск хорошо перенес операцию – в больнице он должен пробыть еще минимум пять дней

Папа Римский провел проповедь за несколько часов до операции. Скриншот из видео

В Риме прооперировали Папу Римского Франциска. Хирургическое вмешательство было плановым – из-за болезни кишечника.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

За несколько часов до госпитализации Франциск провел традиционную проповедь. Сообщил верующим о своих грядущих поездках в Венгрию и Словению.

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Операцию проводила медицинская группа из 10 специалистов – все прошло успешно. Выписать 84-летнего понтифика обещают в пятницу.

Напомним, Папа Римский Франциск провел необычную аудиенцию, на которой встретился с мужчиной в костюме Человека-паука и даже получил от него подарок.

Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский созвонился с Папой Римским Франциском и пригласил его в Украину. Глава государства подчеркнул, что встреча с украинцами на украинской земле станет судьбоносным событием.