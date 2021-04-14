Пентагон перебросит в Германию дополнительный контингент

Командующий силами НАТО в Европе заявил о начале "наращивания потенциала сдерживания" с осени

Соединенные Штаты намерены отправить в Германию дополнительную многоцелевую группу из около 500 человек, в состав которой войдет полевая артиллерия, ПРО и ПВО, разведка, авиациа, специалисты в киберсфере, радиоэлектронной борьбе и космосе.

Об этом заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс.

Уолтерс считает, что отправка такого дополнительного контингента в Германию поможет укрепить потенциал во всех сферах.

Он отметил, что дислоцирование пройдет в соответствии с предыдущими планами по переброске сил.

"Это закрепит наш потенциал во всех сферах, в том числе в наземном измерении для наращивания потенциала сдерживания", – заявил главнокомандующий.

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Глава Пентагона Ллойд Остин в свою очередь сообщил, что многоцелевую группу намерены развернуть в Висбадене осенью.

"Мы соревнуемся, чтобы победить. Мы сдерживаем, и, если сдерживание не удается, мы готовы ответить на агрессию всей тяжестью трансатлантического альянса", – добавил Уолтерс.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пристально отслеживает переброску тысяч российских военных к границам с Украиной, что "является крупнейшим военным усилением с 2014 года".

Тем временем Россия угрожает, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации войны на Донбассе.