"Переброшено большое количество солдат": Шольц срочно встретится с Путиным из-за Украины

Шольц объявил о скорой встрече с Путиным в Москве / Фото: Коллаж: Сегодня
Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает немецкий общественно-правовой телеканал ZDF.
Одной из главных тем переговоров станет угроза вторжения России в Украину.
"Ситуация очень серьезная. Нельзя упускать из виду тот факт, что к границе с Украиной переброшено большое количество солдат. Поэтому очень важно быть предельно ясным в том, что нападение на территориальную целостность Украины будет иметь очень высокую цену", – заявил Шольц.
Также сообщается, что накануне переговоров с президентом РФ он посетит США.
Встреча Шольца с президентом США Джо Байденом запланирована на 7 февраля. Ожидается, что ее основными темами станут политика в области защиты климата, пандемия коронавируса, а также конфликт вокруг Украины
"Дело в том, что здесь происходит согласованная политика и мы принимаем хорошо подготовленные решения", – отметил канцлер.
Переговоры с Путиным
- Соединенные Штаты готовы к новым переговорам между президентом Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным. Они могут состояться, если это будет способствовать сдвигу в двусторонних переговорах между странами.
- 2 февраля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к переговорам с РФ в любом возможном формате. Кулеба также выразил надежду, что удастся организовать новый саммит в "нормандском формате". Вероятно, речь идет о встрече лидеров Украины, Германии, России и Франции после переговоров в Париже и Берлине.
- Глава МИД России Сергей Лавров накануне заявлял, что в России готовы обсудить с президентом Украины двусторонние отношения и это может произойти в Сочи или Одессе, но не на Донбассе. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашения главы МИД РФ Сергея Лаврова на переговоры в Москву или Сочи не дадут никакого результата.