Переобулся? После скандала Киссинджер сделал неожиданное заявление по Украине

Генри Киссинджер изменил свое мнение о войне РФ с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"
Госсекретарь США в 1973-1977 годах Генри Киссинджер заявил, что Россия уже проиграла "стратегическую" войну против Украины. По его словам, это связано с неспособностью даже отдаленно достичь первоначальных целей вторжения. Таким образом, политик изменил свое мнение о войне Российской Федерации с Украиной.
Об этом Киссинджер рассказал в интервью экс-генеральному директору Alphabet/Google Эрику Шмидту.
По словам бывшего госсекретаря США, территории Украины, захваченные оккупантами после 24 февраля, не могут оставаться под их контролем и должны быть возвращены. Поэтому следует "заключать соглашение о прекращении огня и вести переговоры".
Кроме того, Киссинджер подчеркнул, что если судить по истории, нынешнее соглашение США и Китая "без ограничений" не может продолжаться долго. Ключевым вопросом, стоящим перед США, являются отношения с КНР. Он отметил, что эти государства должны избегать сползания в состояние "перманентной конфронтации", в которой любое количество меньших конфликтов может перерасти в катастрофическую войну.
"Единственная альтернатива тому курсу, на который мы уже идем, – это привлечение Китая как участника общей международной системы. Как минимум, лидеры обеих стран должны регулярно встречаться и устанавливать готовые средства связи, чтобы избежать ошибочных суждений и просчетов, которые могут привести к войне", – сказал Киссинджер.
Напомним, ранее Генри Киссинджер намекнул на компромисс с Россией, который якобы должна предложить Украина ради прекращения войны и отчуждения Москвы – отдать часть территорий.
Аваков обозвал Киссинджера старой перечницей
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал экс-госсекретаря США Генри Киссинджера старой перечницей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Аваков вспомнил, что Киссинджер 10 лет назад — в сентябре 2012 года — дал прогноз, что через 10 лет Израиля не станет.
"Готовьтесь к Ближнему Востоку без Израиля", — процитировала его газета The New York Post.
Отрывок из газеты The New York Post
Однако Киссинджер ошибался.
"И вот спустя 10 лет 99-летний Киссинджер в Давосе вновь решил выгулять своих тараканов и высказался об Украине. Израиль сражается с врагами и исчезать не собирается. Украина делает то же самое! А Киссинджер — старая перечница", — написал Аваков.
Зеленский ответил Киссинджеру за российский Крым
"В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы вроде бы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. Кстати, в реальном 1938 году, когда семья г-на Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо вроде бы адаптироваться к нацистам, вместо того чтобы спасаться или бороться с ними", — сказал Зеленский.