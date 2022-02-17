Песков раскрыл разговор Путина с Макроном о признании "Л/ДНР"

Эммануэль Макрон, Владимир Путин / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент России Владимир Путин обещал президенту Франции Эммануэлю Макрону не брать в расчет предложение о признании Донбасса. Это заявление прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает "Пул №3".

"Такие заявления дипломата не помогают, а скорее вредят ситуации. Это не в наших правилах, мы никогда этого не делаем и не считаем правильным, ибо в следующий раз это просто помешает лидерам доверительно говорить друг с другом, если они не будут уверены, что все сказанное не будет растиражировано через несколько дней в СМИ. Это ограничивает их маневры в обсуждении весьма чувствительных и сложных тем. И очень важно, что нюансы здесь искажены в заявлении господина министра, а это в такой чувствительной и ответственной ситуации как сегодня, чрезвычайно вредно", — сказал Песков.

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Он дословно зачитал диалог, прозвучавший на встрече Путина и Макрона, чтобы "не искажать нюансы".

Макрон: Меня беспокоит признание этих сепаратистов. Этот законопроект в Госдуме в России. Что ты хочешь делать с этим законопроектом? Можно ли это поставить на паузу?

Путин: У нас нет законопроекта. Никакого законопроекта нет. Это есть инициатива компартии, Коммунистической партии Российской Федерации. Это их инициатива. И она основной правящей партией, "Единой Россией", не поддержана. Но инициатива такая есть.

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Разговор Путина и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "не признавать независимость" так называемых "Л/ДНР". Такой была реакция официального Парижа на решение Госдумы по вопросу направления президенту России предложения о необходимости признания "Л/ДНР".

Представитель Елисейского дворца сообщил, что Путин объяснил французскому коллеге, что он не одобрил инициативу российского парламента.

"Президент России сказал, что это парламентская инициатива, которую он не одобрил", — добавил представитель Елисейского дворца.

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Намерения признать "Л/ДНР"