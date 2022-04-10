Пионтковский: В российской верхушке начался разлад 25 марта

Пионтковский рассказал, что военные в окружении Путина поставили под вопрос программу войны с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

В окружении президента РФ Владимира Путина из-за военных неудач в Украине начался разлад, российские генералы прямо заявляют о невозможности выполнения задач, которые ставит Кремль.

Об этом сообщил российский политолог Андрей Пионтковский на канале "Украина 24" во время спецэфира "Україна разом".

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"Разлад очевиден в самой верхушке. Он начался 25 марта заявлением заместителя начальника Генерального штаба генерала Рудского, и ряд других генералов сделали такие же заявления. Они по существу поставили под вопрос путинские программы войны. Рудской прямо говорил – мы не собираемся занимать города, у нас никогда не было таких планов. Первая реакция была, что это маневр, чтобы обмануть бдительность Украины. Но это не маневр, это признание невозможности выполнить те задачи, которые ставил им Путин", – сказал Пионтковский.

Как отметил политолог, эти генералы – "не либералы, не друзья Украины, они обыкновенные русские империалисты, но, кроме того, военные профессионалы".

"Они понимают, что армия не может выполнить эти задачи. Он же прямо потребовал – давайте менять программу войны, давайте ограничимся расширением ОРДЛО до границ Луганской и Донецкой областей. Это уже отступление российской власти", – подчеркнул эксперт.

Пионтковский отметил, что один из руководителей ФСБ Сергей Беседа, курировавший украинское направление, отправлен в тюрьму "Лефортово". Также он напомнил, что РФ назначила руководить своими войсками в Украине генерала Александра Дворникова.

"Стремительные замены генералов военных и ФСБшных, явные разногласия между генштабом и главнокомандующим – это для всех тоталитарных режимов характерно. Военное поражение всегда обостряет конфликт", – пояснил политолог.

Напомним, российский генерал Сергей Рудской 25 марта заявил, что "основные задачи первого этапа операции выполнены". Боевой потенциал Украины, по его словам, "существенно снижен", что позволяет России сосредоточить основные усилия" на Донбассе, который генерал назвал "главной целью" РФ.

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Путин ищет причину провала своей спецоперации

Президент РФ Владимир Путин поручил разобраться, куда были направлены средства, которые выделялись на подрывную деятельность в Украине с 2014 по 2022 года, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Под подозрение попали те, кто отвечал за украинское направление:

бывший помощник президента Владислав Сурков;

бывший руководитель управления по культурным и общественным связям с ближним зарубежьем генерал Владимир Чернов, его преемник на этом посту Игорь Маслов;

начальник 5-й Службы ФСБ генерал Сергей Беседа;

глава Россотрудничества Евгений Примаков;

бывшие кураторы украинского направления при Минэкономразвития Михаил Бабич и Яна Лантратова;

нынешний министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба и другие.