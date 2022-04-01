План Путина по захвату Украины провалился – глава Штаба обороны Великобритании

В Великобритании заявили, что Путин уже проиграл войну. Фото: коллаж "Сегодня"

Начальник Штаба обороны Великобритании Энтони Радакин заявил, что план президента РФ Владимира Путина по захвату Украины провалился. По его мнению, глава страны-агрессора уже проиграл.

Об этом сообщает BBC.

Реклама

По словам Радакина, есть признаки того, что Россия отводит войска от Киева и отступает в РФ и Беларусь.

Начальник Штаба обороны Британии отметил, что ВСУ будут атаковать оккупантов, поэтому это решение для России было очень сложным. Радакин считает, что Путина ввели в заблуждение относительно эффективности ВС РФ. Он добавил, что ближайшие недели будут по-прежнему очень трудными для Украины.

"Он далеко не так хорошо манипулирует событиями. Путин навредил себе серией катастрофических ошибок", – подчеркнул Радакин.

Арсений Яценюк: Путин должен знать, что он проиграет

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил, что Россия должна быть демилитаризована. Украина никогда не отдаст свои территории, и уступок с нашей стороны быть не может.

Реклама

"Как я вижу, единственное решение в повестке дня России – это капитуляция Украины. Единственное решение в нашей повестке дня – отчаянно бороться, защищать страну, поставлять Украине летальное оружие, усиливать санкции, оставаться объединенными – внутри НАТО, "Большой семерки" и вообще в свободном мире, находить еще больше тех, кто поддержит борьбу нашего государства против России, и создать прочную основу реальных мирных переговоров. Реальных, а не фейковых, которые продолжаются сейчас", – высказался экс-премьер-министр.

По его словам, президент РФ Владимир Путин переоценил силу своей коррумпированной армии, преувеличил свои силы и недооценил украинские войска, наш народ и Запад, который дал мощный ответ.