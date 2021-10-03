План Саакашвили не сработал: результаты выборов в Грузии

Партия Саакашвили проиграла выборы в Грузии. Коллаж "Сегодня"

В Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления. После подсчета почти 100% голосов побеждает провластная партия "Грузинская мечта", опередив более чем на 15% партию Михеила Саакашвили, который был накануне задержан.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на результаты подсчета Центризбиркома.

Реклама

Так, на данный момент посчитаны голоса с 99,9% избирательных участков. "Грузинская мечта" уже набрала 46,65%. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" набирает лишь 30,7%, неформальным лидером которой является Саакашвили.

Партия "За Грузию" получила поддержку 7,79% избирателей.

Реклама

По данным ЦИК, в выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей.

Отметим, что накануне Михеил Саакашвили после прибытия в Грузию призывал соотечественников поддержать оппозицию. Но, судя по всему, его план не сработал.

Задержание Саакашвили в Грузии

Утром 1 октября глава Исполнительного комитета реформ при президенте Михеил Саакашвили разместил ролик, в котором сообщил, что он уже прибыл в Грузию.

В поисках бывшего президента Грузии днем из Зугдиди в Батуми направились подразделения специального назначения. Местная пресса сообщала о проходящих обысках.

При этом замминистра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе днем опроверг информацию, что переброска специальных подразделений осуществлена из-за Саакашвили. Политики заявили, что Саакашвили не пересекал границу их страны.

Вечером премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил об аресте Саакашвили. По имеющейся в СМИ информации, он находится в СИЗО Рустави.

"Наши правоохранители провели операцию по задержанию разыскиваемого Михеила Саакашвили на самом высоком уровне. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс находился под полным контролем", — заявил Гарибашвили.

Ночью появилось видео задержания политика.

В воскресенье утром появилось обращение Саакашвили к грузинскому народу, которое он написал в СИЗО.