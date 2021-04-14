По стопам AstraZeneca. Почему мир массово отказывается от вакцины Johnson & Johnson

Вакцинацию американской прививкой не хотят проводить как в США, так и в Австралии, ЮАР и странах ЕС

После массы скандалов вокруг вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за сообщений о возникновении тромбов, в безопасности еще одной прививки начали сомневаться, на этот раз под прицелом американская компания Johnson & Johnson и ее вакцина Janssen.

Сайт "Сегодня" разобрался, почему страны начали массово отказываться от вакцины Johnson & Johnson.

США

Американскую вакцину компании Johnson & Johnson в США получили 6,8 млн американцев, у шести из них выявили шесть случаев образования редких и сложных случаев тромбоза, которые требуют особого подхода в лечении.

Все пострадавшие – женщины в возрасте 18-48 лет. Побочный эффект проявился у них через 6-13 дней после вакцинации.

Как заявили заместитель директора CDC Анна Шухат и директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA Питер Маркс, на заседании должны оценить потенциальную значимость таких случаев, а до тех пор рекомендуется сделать паузу в использовании вакцины производства Johnson & Johnson – Janssen.

Фото: Johnson & Johnson, REUTERS/Dado Ruvic

"В настоящее время эти побочные эффекты крайне редки. Безопасность вакцины против COVID-19 является главным приоритетом для федерального правительства, и мы очень серьезно относимся ко всем сообщениям о проблемах со здоровьем после вакцинации COVID-19", – заявили в CDC.

Как рассказал Питер Маркс, редкий иммунный ответ, который приводит к активации тромбоцитов, может являться причиной образования тромбов после вакцинации.

Евросоюз

Несмотря на то, что вакцина компании Johnson & Johnson начала поставляться в ЕС только 12 апреля и ее в европейских странах еще не применяли, сейчас по инициативе компании поставки заморожены.

"Мы приняли решение заранее отложить развертывание нашей вакцины в Европе", – заявили в компании.

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Компания вместе с европейскими здравоохранительными органами изучает данные о тромбозе среди вакцинированных, а также сотрудничает с экспертами.

Судьбу вакцины должны будут определить в Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA).

Фото: REUTERS/Carlo Allegri

ЮАР

В республике отказались использовать вакцину до тех пор, пока не будет изучена связь между образованием тромбов и вакциной.

Как заявил глава Минздрава ЮАР Звели Мкхизе, применять вакцину компании Johnson & Johnson не будут до тех пор, пока производитель не установит точную причину образования тромбов у людей после вакцинации данным препаратом.

Впрочем, Johnson & Johnson и сама не против выяснить обстоятельства возникновения тромбоза.

Австралия

Власти заявили о том, что закупки вакцин от коронавируса, которые регуляторы проверяют на возможный побочный эффект в виде тромбов, не будет.

"J&J – еще одна вирусная векторная вакцина, и у нас нет рекомендаций, чтобы правительство закупило какую-либо дополнительную вирусную векторную вакцину (речь также идет и об AstraZeneca)", – заявил министр здравоохранения Австралии Грег Хант.

О ситуации, которая сложилась вокруг британского препарата, читайте в материале: От отрицания до признания. Как AstraZeneca стала "врагом номер один".