Почему Путин не носит маску во время пандемии – Песков раскрыл тайну

Дмитрий Песков (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не носит медицинскую маску во время публичных мероприятий из-за того, что контактирующие с ним люди постоянно сдают тесты на коронавирус. По мнению Кремля, вероятно, этого достаточно для распространения заболевания.

Об этом сообщает Пул №3.



"Вокруг президента принимаются соответствующие меры предосторожности. Лица, которые вступают с ним в контакт, тестируются неоднократно, некоторым из них приходится какое-то количество дней пересиживать на карантине", – уточнил Песков.



Пресс-секретарь Путина добавил, что "принимаются исчерпывающие меры безопасности".

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Коронавирус в России

Число заболевших коронавирусом в РФ начало расти, показатель обновляет "рекорд" с начала пандемии ежедневно. За прошлые сутки в России выявили 141 883 случая заражения COVID-19, госпитализированы 17 201 человек, умерли — 678.

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