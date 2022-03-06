Почему российские олигархи ничего не могут сделать с Путиным? Ответ оппозиционера Михаила Ходорковского

Вероятно, олигархи боятся Путина/Фото: коллаж: "Сегодня"

Оппозиционер Михаил Ходорковский рассказал, почему российские олигархи ничего не могут сделать с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24" во время информационного телемарафона.

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Что сказал Ходорковский — тезисы

Не переносите опыт демократической страны на страну, где тоталитаризм.

Дерипаска и прочие – это путинская прислуга. Если этой прислуге будет больно, неприятно, противно – Путину на это будет наплевать.

Но санкции против этих людей сейчас необходимы, потому что Путину нельзя дать возможность использовать их капиталы для работы с западным обществом и политическими элитами в его интересах.

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