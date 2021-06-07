Почему версия утечки SARS-Cov-2 из лаборатории теперь не бред

США начали новое расследование происхождения коронавируса. Утечку из лаборатории рассматривают как серьезную версию начала пандемии

Версию о лабораторном происхождении коронавируса рассматривают всерьез. В США проводят расследование / Фото: Pixabay

Еще год назад утечка вируса из лаборатории выглядела как одна из теорий заговора. Считалось, что вирус впервые передался человеку от летучей мыши. Первые случаи заболевания связывали с рынком морепродуктов в Ухане.

Однако в последнее время все больше свидетельств о том, что заболевание могло распространиться из-за случайной утечки коронавируса из лаборатории. Хотя ВОЗ в своем отчете о расследовании происхождения вируса заявила, что лабораторное происхождение ковида крайне маловероятно.

Как в теорию заговора вдруг поверили?

В последние месяцы идея о том, что вирус вышел из Уханьского института вирусологии (WIV), – ранее отклоненная как несерьезная теория заговора – вдруг перестала казаться смешной и невозможной.

Версию начали серьезно рассматривать, когда Госдепартамент США заявил о фактах, указывающих, что три сотрудника упомянутого института были госпитализированы в ноябре 2019 года – за пару недель до того, как Китай признал первый случай нового заболевания.

Уханьский институт вирусологии / Фото: Wikipedia

Это было в конце января. А в феврале ВОЗ публикует свое расследование о маловероятности искусственного происхождения вируса.

Однако выдающиеся ученые со всего мира в открытом письме ВОЗ призвали провести новое расследование возможной утечки вируса, заявив, что предварительное расследование было ошибочным.

Энтони Фаучи, главный медицинский советник президента США Джона Байдена, недавно признал, что больше не уверен, что SARS-Cov-2 развился естественным путем. Хотя до того был уверен, что вирус передался от животных к людям.

Поэтому на прошлой неделе Байден заявил о новом расследовании источника пандемии, включая возможность того, что болезнь началась с утечки возбудителя из лаборатории. Результаты должны быть через 90 дней.

Из-за споров вокруг происхождения вируса Facebook решил не удалять сообщения, в которых утверждается, что SARS-Cov-2 мог быть создан в лаборатории.

На сегодня никаких доказательств об искусственном происхождении вируса нет.

Возможно ли сейчас что-то доказать?

Основная претензия к отчету ВОЗ о происхождении вируса – в том, что само расследование очень неполное. Китай значительно ограничил миссию ВОЗ в доступе к Уханьскому институту вирусологии.

США и другие страны призвали Китай быть прозрачным, так как изучение источника вируса было сильно отложено во времени и комиссия не имела доступа к полным первичным данным и образцам.

Если люди не выяснят причины появления коронавируса, человечество ждет появление новых пандемий COVID-26 и COVID-32, считает ученый и эксперт по коронавирусам и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез.

"Природа говорит нам о том, что произойдет: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", – заявил Хотез.

/ Фото: Getty Images

Но вряд через полтора года после появления вирусной инфекции удастся установить ее точное происхождение.

Научное сообщество очень разделено в своем отношении к противоречивой теории: одни говорят, что она "вполне правдоподобна", другие утверждают, что такие теории "варьируют от ненадежных к вообще едва достоверным".

Почему новое расследование может быть связано с политикой?

Администрация Байдена на китайском направлении вынуждена продолжать жесткий курс Трампа, считает Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАНУ.

Фото: EPA/UPG

"Именно Трамп еще в марте 2020 года в первый раз обвинил Китай в утечке вируса из биологической лаборатории в Ухане. Трамп мечтал перевести на Китай компенсацию США убытков из-за пандемии. Это нереалистично. Но США заинтересованы в сдерживании Китая, в том числе на тайваньском направлении и в Восточно-Китайском море. Поэтому тема искусственного происхождения вируса дополняет комплекс конфликтных вопросов (права человека в Тибете, положение уйгуров в Синьцзяне и т. д.)", – говорит Мартынов.

Однако такие политические игры не помогут выйти из пандемии, считают ученые.

"Важно понимать, что независимо от того, утечка вируса из лаборатории или нет, в текущей ситуации не меняется абсолютно ничего. Геополитические игрища США и Китая никак не помогут ускорить вакцинацию и выйти из пандемии", – считает Семен Есилевский, ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины.

Напомним, ранее в ВОЗ предупредили о новой пандемии, которая может начаться через торговлю дикими животными на продовольственных рынках.

Кроме того, ранее исследователи австралийского университета составили карту с потенциально опасными регионами, которые могут стать колыбелью для новых пандемий.

Почему последствия коронавирусной инфекции не проходят даже после выздоровления и что такое постковидний синдром, смотрите в сюжете "Сегодня".