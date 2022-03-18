Почти все использовали в Украине. В РФ начнут круглосуточно изготовлять ракеты и боеприпасы

Оккупанты потратили на Украину почти все ракеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты потратили практически все ракеты и боеприпасы, обстреливая мирных жителей и защитников Украины. Из-за этого в РФ переводят на круглосуточный режим работы военные предприятия.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Отмечается, что круглосуточно будут работать те предприятия, которые привлечены к производству крылатых ракет "Калибр", а также боеприпасов к реактивной системе залпового огня "Смерч".

У РФ заканчиваются военные ресурсы в Украине

У путинской армии заканчиваются ресурсы для ведения боевых действий – ее ждут большие проблемы. Оккупанты это понимают и "пачками" сдаются в плен.

"Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи неприятеля в плен растет. И не единичных солдат, а целыми взводами. Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", получивших на экзамене "200 баллов", остались в чужой земле. Ведь Москва не признает их смерти, для Путина они пушечное мясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли – их предали", – сказал глава Минобороны Алексей Резников.