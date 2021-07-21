Подготовка к учениям "Запад-2021" – в Беларусь прибывают эшелоны с российскими военными и техникой

Учения "Запад-2021" пройдут на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября

Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 21 июля, в Беларусь для подготовки к участию в совместных стратегических учениях вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации Запад-2021 начнут прибывать первые воинские эшелоны с российскими военнослужащими и техникой. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

"Тема предстоящего учения: "Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что совместные учения "Запад-2021" пройдут на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.

Ранее, анонсируя учения "Запад-2021", президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что мероприятие должно повысить боеготовность союзной страні к якобы угрозе со стороны НАТО.

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Напомним, в 2017 году Беларусь и Россия уже проводили учения "Запад". По оценкам украинского руководства, в учениях приняли участие 120 тысяч военнослужащих, выше 10 тысяч единиц боевой техники, около 100 летательных аппаратов и около 40 кораблей/подводных лодок различного класса. РФ намного превысила заявленную изначально численность войск. Что говорили украинские наблюдатели об учениях Запад-2017.

Также мы узнавали, откуда может напасть Россия на Украину во время совместных с Беларусью учений.