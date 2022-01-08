Подозревают в госизмене. В Казахстане арестовали экс-главу Комитета нацбезопасности

Власти Казахстана предпринимают экстренные меры, чтобы ликвидировать в стране массовые беспорядки. Ряд высокопоставленных в прошлом деятелей уже подвергнут репрессиям.

В число таких неблагонадежных попал и бывший глава Комитета национальной безопасности Казахстана Карим Масимов. Он был арестован в своем доме еще 6 января, однако об этом пресс-служба КНБ сообщила только сегодня, 8 января.

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"6 января текущего года Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по статье 175 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – пояснили ситуацию в пресс-службе КНБ.

В Казахстане вот уже седьмой день продолжаются массовые беспорядки. Страны ОДКБ (где главную скрипку играет Россия) направили на помощь Алматы воинские контингенты.