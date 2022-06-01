Поэтапный темп войны истощает армию РФ. Что пишут западные СМИ

Российские военные деморализованы после трех месяцев войны. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают финансовые потери России из-за введения европейского эмбарго на импорт нефти, истощение армии РФ и поставку в Украину ракетных систем США.

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Поэтапный темп войны истощает армию РФ

Американская газета The New York Times пишет, что российские военные, деморализованные после трех месяцев войны, делают те же ошибки в своей кампании по захвату части восточной Украины, которые ранее заставили их отказаться от попытки захватить всю страну. Высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что "поэтапный" темп истощает армию РФ, а всеобщая боевая сила уменьшилась примерно на 20%. Также отмечается, что с начала войны Россия потеряла 1000 танков.

Санкции подрывают нефтедобычу России

Издание The Wall Street Journal информирует, что некоторые члены ОПЕК изучают возможность приостановки участия российской сделки по добыче нефти. Санкции начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Делегаты ОПЕК заявили, что начали говорить об исключении России до того, как ЕС согласился запретить закупку российской нефти.

США отправляют в Украину ракетные системы средней дальности

The Washington Post пишет, что президент США Джо Байден официально подтвердил, что его администрация отправляет в Украину передовые ракетные системы средней дальности. По словам американского лидера, более совершенные ракетные системы и боеприпасы, которые могут точно определить цель противника на расстоянии почти 50 миль (80 км), позволят Украине точнее поражать ключевые цели на поле боя.

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Россия ограничивает поставки газа в Европу

Информагентство Bloomberg сообщает, что газовые войны в Европе углубляются, поскольку Россия ограничивает поставки большему количеству европейских покупателей. На этой неделе ограничения относятся к Германии, Дании и Нидерландам. Этот шаг происходит после того, как Европа согласовала самые строгие энергетические санкции по поводу эбарго на российскую нефть.

Из-за эмбарго на нефть Россия будет терять около $4 миллиардов в месяц

Международное агентство новостей Reuters информирует, что из-за нефтяного эмбарго ЕС будет переплачивать всего около 2 миллиардов евро в месяц, в то время как для России это решение может обернуться полной катастрофой. Россия могла бы зарабатывать по меньшей мере 8,1 миллиарда долларов в месяц, экспортируя в ЕС 3 миллиона баррелей в день по нынешним ценам на нефть Urals. Однако Москве удастся найти покупателей в лучшем случае на 1/3 этого объема. 2/3 экспорта будет остановлен. Это значит, что на начальном этапе эмбарго потеря дохода составила не менее 3,4 миллиарда долларов в месяц, или не более 40% предполагаемых месячных поступлений. Такая потеря может возрасти по меньшей мере до 4,5 миллиарда долларов в месяц после полного запрета ЕС.

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