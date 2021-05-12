Погромы в Израиле: что происходит на самом деле (фото и видео)

Евреи и арабы ожесточенно громят магазины, кафе, рестораны, поджигают синагоги и мечети – разбираемся в реакции властей и мерах, которые принимаются

Фото: REUTERS/Ammar Awad

На фоне ракетных обстрелов Израиля из подконтрольного палестинцам сектора Газа по стране прокатилась волна погромов – евреи крушат магазины арабов, а арабы жгут принадлежащие евреям машины. Есть пострадавшие и множество задержанных.

Сайт "Сегодня" собрал самые яркие инциденты, произошедшие в израильских городах за последние два дня.

Что происходит?

После бомбардировок боевиками ХАМАС израильских городов, в смешанных населенных пунктах начались столкновения между евреями и арабами. Местами ситуация походила на "суды Линча".

Как сообщает Times of Israel, 12 мая евреи устроили акцию протеста в Тверии, где араба на машине закидали камнями – он был легко ранен. Пострадал и прибывший на место происшествия полицейский.

В Хайфе толпа ультраправых евреев собралась громить арабские магазины и кафе – чтобы защитить свое имущество, группа арабов решила им помешать. Один из них сбил еврея на автомобиле, когда тот и другие кидались по его машине камнями. Для разгона беспорядков полиция применяет шоковые гранаты.

Фото: twitter.com/RealNewsIL

В Бат-Яме, расположенном в 20 км от Тель-Авива, громили и грабили арабские магазины. Полиция задержала некоторых участников толпы.

Кроме того, очень сильно пострадал водитель-араб. Пытаясь скрыться от разъяренной толпы, он врезался на автомобиле в другую машину, после чего его силой выволокли и продолжили избивать уже лежащего на земле.

В Лоде волна беспорядков началась еще накануне – 11 мая арабы сожгли в центре города десятки машин евреев и несколько синагог. 56-летнего мужчину забросали камнями – он находится в искусственной коме. Также в этот день полиция помешала попытке захвата муниципалитета.

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В городе объявили чрезвычайное положение и комендантский час, а также заблокировали въезды и выезды. Но на следующий день, 12 мая, беспорядки возобновились. Бунтующие подожгли полицейское авто, а двое человек получили огнестрельные ранения.

Во время арабских беспорядков в городе Акко подожгли отельно-ресторанный комплекс. Всех постояльцев и посетителей эвакуировали, но 84-летний турист сильно пострадал и несколько других людей надышались угарным газом.

Более мирно прошли демонстрации в других городах – Нетании, Иерусалиме, Назарете и Яффа.

Реакция властей Израиля и ХАМАС

Представители власти и оппозиции осудили беспорядки в городах, призвав евреев и арабов их прекратить.

"Я вас умоляю. Эта страна принадлежит всем нам. Воздержитесь", – заявил президент Реувен Ривлин.

Он назвал происходящее на улицах "гражданской войной" и "безумием".

"Я обращаюсь и прошу всех местных и религиозных лидеров, граждан, родителей. Сделайте все возможное, чтобы остановить этот ужас, творящийся на наших глазах", – обратился глава государства.

Тем временем израильские СМИ пишут, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр внутренней безопасности Амир Охана хотят усилить безопасность в городах со смешанным населением, переправив в них 16 рот МАГАВ (пограничная полиция Израиля). Но министр обороны Бени Ганц выступает против этого.

А вот представитель боевого крыла ХАМАС Абу Убайда в эфире палестинского телеканала "Аль- Акса" призвал израильских арабов к "восстанию" и заявил, что бомбардировками боевики "рисуют карту" Палестины.

Напомним, что ситуация в Израиле обострилась на минувших выходных. После столкновений на Храмовой Горе в Иерусалиме палестинские террористы начали обстреливать ракетами израильские города.

На данный момент количество жертв исчисляется десятками, из них пятеро приходятся на Израиль и больше полусотни – на палестинцев. О причинах и возможных последствиях нынешней вспышке насилия читайте на нашем сайте.