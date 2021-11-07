Покушение на премьера Ирака: Украина сделала заявление

В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими. Коллаж "Сегодня".

Украина осудила покушение на премьер-министра Ирака Мустафу Аль-Кадими, который совершили в ночь на 7 ноября.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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Заявление МИД Украины

Украинская сторона призывает политические силы Ирака к сдержанности.

"В Украине решительно осуждают покушение на премьер-министра Республики Ирак Мустафу Аль-Кадими, совершенное 7 ноября. Убеждены, что подобные акты террора и насилия не помешают воплощению стремлений иракского народа и не остановят усилия его правительства по развитию суверенного, демократического и преуспевающего государства", – заявили в МИД.

В министерстве подчеркнули, что политические силы Ирака должны продолжить диалог и обеспечить реализацию воли иракского народа. Речь о результатах недавних парламентских выборов в стране.

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