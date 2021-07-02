Покушение на журналиста и свержение власти – как Лукашенко оправдывает закрытие границ с Украиной

Он считает, что пистолет, которым пытались убить журналиста, был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области

Лукашенко рассказал о "нападении на журналиста". Коллаж: "Сегодня"

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что есть некие "спящие" террористические ячейки, которые якобы нужны для насильственной смены власти в день икс.

Во время выступления, посвященного Дню независимости Беларуси, в их подготовке он обвинил Украину, США, Германию, Польшу и Литву.

"Сегодня вскрыты созданные "спящие" террористические ячейки, так называемые отряды самообороны. Цель этих – насильственная смена власти в день икс. Они сами пока не знают, что это за день икс: к нему надо подвести наш народ. Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов", – сказал он.

Также он рассказал и о некой "попытке убить белорусского журналиста Григория Азаренка привезенным из Украины оружием" – так он объяснил свое поручение перекрыть границы Беларуси с Украиной (якобы из-за потока оружия из Украины).

"Это случилось прошлой ночью: 1 июля. Цель – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал. Если не сделает сам – тот, кто был нанят за десять тысяч долларов (деньги были перечислены), должен был осуществить эту операцию, заснять на камеру и выложить в интернет", - сказал он.

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По его словам, оружие было привезено из Украины.

"Пистолет был привезен из Украины и спрятан в тайнике в Гомельской области, как и другие приборы (тепловизоры и прочее), которые использовались при попытке подорвать вилейскую станцию связи Российской Федерации с военно-морским флотом в Атлантике, – отметил глава государства. – Все были изобличены, найдены тайники. Операция продолжалась долго. Опять спросите фамилию? Пожалуйста, это Сосновский. Арестован и дает показания", – добавил Лукашенко.

К слову, непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал украинцев "братским народом". Он считает, что государственный суверенитет Украины якобы "тает"