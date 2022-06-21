Политтехнолог назвал задачи "плешивых мартышек" Путина

Михаил Шейтельман рассказал, чем занимаются двойники российского диктатора. / Фото: Коллаж: Сегодня

Разговоры о том, есть ли у президента Российской Федерации Владимира Путина двойники, ведутся до сих пор уже не один год. Интересно также, в каких случаях (если они существуют) используются двойники президента страны-агрессора.

Об этом политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал в подкасте телеканала "Украина 24".

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"Плешивые мартышки"

По словам Шейтельмана, двойники – это люди, которые ходят "туда-сюда", не говорят, ни с кем переговоров не ведут и на форумах не выступают.

"Это как в Голливуде – у каждой голливудской звезды есть дублеры. Есть дублер правого пальца левой ноги, например, у Анжелины Джоли. Есть дублер спины, кисти руки – т.е. вместо нее снимают кисти руки у другой актрисы. Вот так же у Путина – есть дублер лысины, правого плеча, левого плеча. Это люди, которые используются в качестве, как я это называю, "плешивых мартышек" – она ходит по стадиону, сверху крупным планом снимаем, от Путина неотличим. Вот для этого можно использовать", – рассказал он.

Михаил Шейтельман отметил, что нельзя актера научить быть президентом:

"Чтобы этот человек сел и провел выступление, да еще и отвечал на вопросы, – это невозможно. Чудес не бывает – мы не можем взять и научить актера быть президентом. Мы можем его попросить, чтобы он под камеру прошелся и показал, что он якобы может выглядеть как президент. Двойник – это тот, кто выглядит как президент, а не тот, кто разговаривает, как президент, принимает политические решения и ведет переговоры с Токаевым (президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев – ред.). Это невозможно. Он не в коме – Путин жив".

Ранее политолог Павел Лузин заявил, что Владимир Путин не контролирует Россию полностью. Также экстрасенс и таролог Макс Гордеев назвал решающую дату для президента РФ и объяснил, почему судьба его не отпускает.