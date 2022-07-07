Польша готовит "Небесные сабли" для защиты от путинских стервятников (фото)

Система ПВО Sky Sabre уже приехала в Польшу. / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша получила от Великобритании систему противовоздушной обороны Sky Sabre. Современные системы уже приехали в страну.

Об этом написал у себя на странице в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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Что такое Sky Sabre

"Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы гарантировать безопасность польской воздушной зоны. Это результат наших прочных отношений с Великобританией и доказательство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга", – сказал он.

Как сообщается, Sky Sabre – это британский зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны, призванный заменить систему противовоздушной обороны Rapier. Он состоит из центра управления ракетами "земля – ​​воздух" (SAMOC), радиолокационного комплекса Giraffe agile mutlibeam (GAMB), пусковой установки и ракет.

Соединение радара и ракет, а также наведение на цели в комплексе Sky Sabre происходит с помощью инновационной компьютерной системы, которая обеспечивает Link 16 – тактическую линию передачи данных, позволяющую Sky Sabre делиться своей информацией с кораблями Королевских ВМС, Королевскими ВВС и союзниками, обеспечивая полную интеграцию с Вооруженными силами Великобритании и силами НАТО.

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Для обеспечения управления боем, управления, связи и разведки используется интегрированная модульная система MIC4AD (C4I Air & Missile Defense System). Она разработана для Rafael Advanced Defense Systems компанией Mprest по технологии, используемой в израильском противоракетном щите "Железный купол".

Кроме этого, в системе используются зенитно-воздушные модульные ракеты общего назначения (CAMM), весом 99 кг каждая. Они могут развивать скорость до 2300 миль в час, уничтожая истребители, дроны и "умные" бомбы с лазерной наводкой.

На пусковой установке установлено восемь ракет, стреляющих разнонаправленным способом, что значительно уменьшает след и делает комплекс менее заметной целью противников.

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Ранее мы писали, что Польша закончила строить 5-метровый забор на границе с Беларусью. Также сайт "Сегодня" рассказывал о том, что ВСУ уничтожают танки оккупантов "умными" снарядами SMArt.