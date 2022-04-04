Польша инициировала международное расследование зверств РФ в Буче

Русские должны быть наказаны за геноцид под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости создания международной комиссии по расследованию жестоких преступлений российских оккупантов в Буче Киевской области.

Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Польши в Twitter.

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"Преступление геноцида должно быть наказано, его нужно должным образом описать, задокументировать и судить. Мы предлагаем создать международную комиссию для расследования этого преступления", – заявил Моравецкий.

Зверства российских оккупантов под Киевом