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Польша инициировала международное расследование зверств РФ в Буче

Мария Дмитренко
4 апреля, 11:53
Российские военные будут наказаны за то, что натворили в Киевской области, за каждого убитого украинца

Русские должны быть наказаны за геноцид под Киевом. Фото: коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости создания международной комиссии по расследованию жестоких преступлений российских оккупантов в Буче Киевской области.

Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Польши в Twitter.

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"Преступление геноцида должно быть наказано, его нужно должным образом описать, задокументировать и судить. Мы предлагаем создать международную комиссию для расследования этого преступления", – заявил Моравецкий.

Зверства российских оккупантов под Киевом