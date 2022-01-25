Евросоюз ограждается от Беларуси: Польша сделала первый шаг

Польша начала строительство укрепленных заграждений / Фото: Коллаж: Сегодня

На границе с Польшей начато строительство забора с Беларусью. Об этом сообщила пресс-секретарь Погранслужбы Польши Анна Михальская, пишет WNP.

Работы по строительству капитального ограждения на границе с Беларусью начались с установки свай и бетонирования, параллельно изготавливаются стальные пролеты.

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Стена в высоту будет достигать 5,5 метра, а длина сооружения составит почти 190 километров.

Строительство обойдется бюджету Польши примерно в $160 млн.

Польша решила построить забор на границе с Беларусью в 2021 году, после резкого увеличения потока мигрантов из стран Ближнего Востока.

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Столкнувшись с миграционным кризисом, Польша рассматривает вариант продолжения защитного забора от белорусской границы до Украины.

Миграционный кризис

Начиная с лета Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев, предварительно свезенных на самолетах белорусских, российских и турецких авиакомпаний.

Ситуация обострилась 8 ноября, тогда большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием.

21 декабря стало известно, что белорусские спецслужбы начали использовать новый способ переброски нелегальных мигрантов через границу ЕС.

Все отгораживаются друг от друга

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк призвал власть достроить проект "Стена" на границе, который он начал еще в 2014 году.

20 ноября 2021 года военнослужащие Сил обороны и сотрудники Департамента полиции и пограничной охраны (PPA) Эстонии приступили к строительству временных пограничных заграждений на восточной границе страны.

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Европейский Союз поможет Украине обустроить границы с Беларусью и Россией, на что нам необходимо 17 миллиардов гривен.