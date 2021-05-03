Польша официально поддержала вступление Украины в Евросоюз

Позицию Дуды также поддержал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, он "верит в будущее Украины как члена ЕС"

/ Фото: Офис Президента Украины

Президент Польши Анджей Дуда поддержал будущее вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Наша двусторонняя встреча с президентом Зеленским завершилась подписанием совместной декларации в отношении европейской перспективы для Украины – принадлежности к ЕС. Польша продолжает поддерживать Украину в этом вопросе", – сказал политик.

Он также подчеркнул, что "Евросоюз может стать сильнее после принятия новых членов, поскольку расширение всегда делало ЕС более динамичным".

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Позицию Дуды также поддержал президент Литвы Гитанас Науседа. По его словам, он "верит в будущее Украины как члена ЕС".

"Нас надо видеть в ЕС как равноправного и неотъемлемого партнера. Украина – мощное государство, которое только укрепит Европейский Союз", – отметил Владимир Зеленский.

Как сообщалось ранее, польский президент в августе посетит Украину для участия в саммите "Крымская платформа".

Также мы писали, что на будущем саммите Североатлантического альянса, который пройдет 14 июня в Брюсселе, будет поднят вопрос вступления Украины в НАТО.