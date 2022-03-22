Польша предложит НАТО отправить миротворцев в Украину – СМИ

НАТО хотят предложить ввести в Украину миротворцев. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Польши Анджей Дуда предложит НАТО ввести в Украину миротворцев. Такое предложение глава государства собирается озвучить на саммите Альянса 24 марта в Брюсселе.

Об этом сообщило польское издание Kronika24.

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Миротворческая миссия НАТО в Украине может состоять из 10 тысяч солдат из стран НАТО, но предложение о ее отправке должен утвердить президент США Джо Байден.

"Президент Анджей Дуда едет на саммит НАТО в Брюсселе, где вместе с правительством представит предложение по миротворческой миссии в Украине", — говорят журналисты.

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Ранее сообщалось, что парламент Украины 4 марта проголосует за обращение к международным организациям, парламентам западных стран и правительствам с предложением ввести в нашу страну миротворцев для обеспечения защиты гражданского населения от вооруженных нападений российских захватчиков.

"Мы требуем немедленного введения бесполетной зоны над территорией Украины, что позволит защитить гражданское население, объекты мирового культурного наследия и критическую инфраструктуру. Требуем открыть "зеленые коридоры" для безопасной эвакуации женщин, детей и пожилых людей, поставки гуманитарной помощи пострадавшим и гражданским. Также считаем необходимым введение в Украину миротворческих сил на основании Резолюции ГА ООН 377(V) "Объединение ради мира" от 3 ноября 1950 года", – рассказал вице-спикер ВР Александр Корниенко.

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Политик добавил, что во время войны очень важно бороться с предателями и мародерами, помогать и облегчать жизнь людям, утверждать решение Верховного главнокомандующего, бороться с агрессором экономическими и другими методами. Собственно, такие решения и содержат наши законы.

Миротворцы