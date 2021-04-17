Полуголая протестующая пыталась сорвать прощание с принцем Филиппом

Женщина ближе к концу минуты молчания в память о герцоге Эдинбургском побежала, выкрикивая лозунги

Похороны супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа не обошлись без казуса. Во время минуты молчания протестующая женщина чуть не сорвала церемонию.

Активистка наполовину разделась и побежала, выкрикивая лозунги против загрязнения планеты, издевательств над животными и выбросов в атмосферу, сообщает Reuters.

За забором Виндзорского замка собралось немало британцев, которые хотели выразить свои соболезнования королеве. Они и стали свидетелями протеста. Сама церемония, проходившая за каменными стенами, не останавливалась.

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Видео Reuters

17 апреля в Виндзорском замке попрощались с принцем Филиппом. Главные моменты церемонии смотрите по ссылке.

Ранее мы рассказывали, кто из членов королевской семьи был на похоронах герцога Эдинбургского.