Помощь Украине и шансы завершить войну. О чем мировые лидеры говорили на саммите НАТО

В Мадриде проходит саммит НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня в Мадриде начался НАТО, на нем планируется принять историческое решение по смене стратегической концепции Альянса. Мировые лидеры уже высказались о поддержке наше страны в войне с Россией, а также пообещали помочь.

Бельгия рассказала, как завершить войну

Чтобы завершить войну, Киев должен выиграть ее и в этом должны помочь международные партнеры. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александр Де, которого цитирует Sudinfo.

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"Единственный способ" выйти из кризиса, вызванного российским вторжением в Украину, — это помочь Киеву выиграть войну. У нас нет другого выбора", – сказал он.

По словам главы правительства, Бельгия уже снабжала Украиной военной техникой и продолжит это делать. Также он отметил, что санкции, которые были введены против России серьезно отразились на их стране, также они сильно бьют по Европе.

Страны Альянса усилят военное присутвие в Европе

Президент США Джо Байден объявил, что Америка усилит военное присутствие в Европе из-за полномасштабной войны России в Украине и угроз странам Евросоюза.

Что запланировано

На военно-морскую базу Рота в Испании отправят еще два эскадренных миноносца — всего их будет шесть;

в Великобританию отправят две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35;

в Польше разместят штаб 5 американской армии;

в Румынию перебросят дополнительную бригаду;

в странах Балтии появятся дополнительные американские подразделения;

в Германии и Италии усилят части противовоздушной обороны;

Страны НАТО в отдельности усилят восточные и южные границы Североатлантического союза.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что увеличение численности сил реагирования НАТО проведут уже в следующем году. Число вырастет с 40 тысяч до 300 тысяч. В рамках этой процедуры на границе с Россией разместят тяжелую технику и вооружение, силы НАТО распределят для защиты конкретных участков восточного фланга.

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Помощь Украине от Германии

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что НАТО будет поставлять оружие Украине так долго, сколько это будет необходимо. Кроме оружия члены Альянса будут продолжать поставки Украине финансовой и гуманитарной помощи.

"Хорошо, что страны, которые собрались здесь, но и многие другие вносят свой вклад, чтобы Украина могла защитить себя – предоставляя финансовые средства, гуманитарную помощь, а также предоставляя оружие, в котором Украина срочно нуждается", – сказал Шольц.

Британия о возможности переговоров Украины с РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс считает, что Долгосрочный мир в Европе возможен только в случае поражения РФ на Украине. По ее словам, переговоры могут пройти только после того, как Украины выиграет войну.

"Мы обязаны добиться поражения России на Украине. Мы должны это сделать ради европейской безопасности, свободы и демократии. Это единственный способ достичь долгосрочного мира в Европе. Некоторые говорят о возможности переговоров сейчас, пока Россия все еще на Украине. Но я думаю, что это принесло бы ложный мир", – сказала она.

Трасс отметила, что союзники по НАТО "должны усвоить уроки прошлого, например, провал Минских соглашений, чтобы обеспечить долгий мир в регионе".

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"Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры", — указала она.

Саммит НАТО

Саммит НАТО продлится до 30 июня. Новая стратегическая концепция Альянса, которую планируется принять на саммите, будет включать Китай, а также изменение отношения к России. На мероприятии будет присутствовать президент США Джо Байден. Помимо стран НАТО, Швеции и Финляндии, подтвердили также свое участие премьер-министры и президенты Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам, что Украина ожидает от саммита НАТО "чуда", но тут же добавил, что предпосылок для этого нет. Какое именно чудо может произойти, министр не рассказал, отметив лишь, что вопрос касается позиции НАТО по отношению к Украине.