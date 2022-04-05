После Бучи министра обороны Германии отправляют в отставку — Кох

Кристину Ламбрехт могут отправить в отставку/Фото: Facebook Альфред Кох, коллаж: "Сегодня"

Российский оппозиционный общественный деятель Альфред Кох заявил, что после зверств оккупантов в Буче, министра обороны Германии Кристину Ламбрехт могут отправить в отставку из-за торможения поставок вооружения.

Об этом Кох сказал журналистам канала "Украина 24 Евгению Киселеву и Юлии Галушке в эфире проекта FREEДОМ.

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"Ходят слухи, что министра обороны в отставку отправляют за торможение поставок вооружения Германией. Сегодня наш премьер-министр Баварии Зёдер выступил с резкой критикой министра обороны. Сказал, что НАТО главный по поставкам вооружения и похоже из нее будут делать "козле отпущения" и ставить нового министра, тоже, кстати говоря, вроде женщина, которая должна буде все это ускорить. Потому что утверждается, что все необходимые решения давно приняты и просто идет бюрократическая волокита", — сказав Кох.

Также он отметил, что у министра обороны Германии Кристин Ламбрехт "в лоб" спросили, почему она не поставляет давно согласованные бронетранспортеры в Украину. Она ответила, что они все заняты на боевом дежурстве из-за обязательств перед НАТО.

"Поэтому у нее нет свободных бронетранспортеров", — отметил Кох.

Поддержка Украины оружием

Германия поддерживает усиление военной помощи украинскому правительству.

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"Мы находимся в ситуации, когда НАТО солидарен с Украиной, а с другой стороны, Россия, которая четко дала понять, что для них нет красных линий". Мы поддерживаем Украину оружием, чего не делали в прошлом, потому что реальность так жестоко изменилась", — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в эфире CNN.

По ее словам, Германии пришлось сменить курс на 180 градусов, потому что Украина нуждалась в нашей военной поддержке.

"Мы делали все, чтобы избежать этой войны, но Путин решил сделать обратное, и потому сейчас мы также поставляем оружие в Украину", – отметила Бербок.

Она отметила, что Путин начал войну, основываясь на лжи, в которую сам верит.

"Когда мой канцлер, когда другие, как президент Франции, говорят с Путиным, очевидно, они говорят ему, что он начал эту войну со лжи, что он нарушил международное право… но он, очевидно, не слушает моего канцлера и других международных партнеров. Те несколько людей, которые остались вокруг него, кто может с ним говорить, не решаются рассказать ему правду о реальности в Украине, что его войска не настолько успешны, как они, очевидно, думали в прошлом", – сказала она.

Министр иностранных дел Германии добавила, что ответственность за прекращение войны в Украине лежит на президенте РФ Владимире Путине.

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"Это в руках Путина. Он тот, кто начал войну без всяких причин. Теперь он обязан прекратить войну. Жестокая реальность в том, что сам Путин выбрал… вести войну против мирного населения и вести войну против европейского мирного порядка", – отметила она.

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