После встречи с Зеленским Макрон "заговорил" по-украински

Вскоре после сегодняшних переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон сделал в Twitter несколько публикаций по-украински.
Сперва он поблагодарил Зеленского за визит и призвал поддерживать динамичные отношения Франции и Украины.
И сразу же после этого он подтвердил возможность политического решения ситуации на Донбассе.
"Касательно ситуации в Донбассе – вместе с Украиной и Германией мы продолжаем мобилизовать свои усилия и в дальнейшем решительно настроены на поиск политического решения, которое является единственным возможным", – написал Макрон в своем Twitter.
Оба "твита" дублируются также и на французском языке.
Напомним, что 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский посетил Париж с рабочим визитом – его французский коллега Эммануэль Макрон устроил ему прием в Елисейском дворце.
После переговоров тет-а-тет к ним присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. На Банковой пока что не делали никаких заявлений на этот счет, но вот у немецкого лидера заявили, что три страны призывают Россию отвести войска от украинских границ и вывести их из оккупированного Крыма.
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