"Последний диктатор Европы" – уйдет ли Лукашенко в отставку и причем тут Путин

Александр Лукашенко занимает должность президента Беларуси в течение 27 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он "очень скоро" покинет пост главы государства, но не назвал конкретные сроки. Сайт "Сегодня" выяснил, насколько реальна отставка первого и единственного руководителя Республики, какова роль Путина в принятии такого решения и кто может стать преемником Лукашенко.

Не нужно гадать когда, но очень скоро

В понедельник, 9 августа, Александр Лукашенко провел ежегодную встречу с журналистами. В ходе "Большого разговора с президентом" глава государства анонсировал свою отставку.

"Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро", – заявил президент.

На вопрос журналистов о преемнике Лукашенко ответил, что следующим президентом Беларуси станет тот, "кого белорусский народ изберет", добавив, что в Республике есть 15–20 человек, которые могут вырасти в президенты, и эти люди похожи на него "в своей преданности стране". О ком именно шла речь – Лукашенко не уточнил.

Лукашенко: Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко. Очень скоро. Фото: Сайт президента Беларуси

От директора совхоза до несменного президента

Александр Лукашенко занимает должность президента Беларуси в течение 27 лет. В 1994 году, избирая главу государства, никто в стране не мог предположить, что простой директор совхоза выстроит систему власти исключительно под себя и, получив прозвище "последнего диктатора Европы", будет руководить Беларусью более четверти века.

Лукашенко смог переписать Конституцию страны, наделив себя "царскими полномочиями", позволяющими ему самостоятельно, без утверждения парламентом назначать министров, распускать парламент, а указы президента стали иметь высшую юридическую силу. Лукашенко даже добился того, что народ "разрешил" ему становиться президентом неограниченное количество раз.

С недовольными президент расправлялся моментально: акции протеста жестко подавлялись ОМОНом, а враги во власти бесследно исчезали.

В ответ на авторитарную внутреннюю политику Лукашенко страны Европейского Союза ввели против Беларуси санкции, практически изолировав страну от Запада. Сам же президент получил прозвище "Последний диктатор Европы".

20 июля 1994 года Александр Лукашенко стал первым президентом Беларуси / Фото: Wikipedia

9 августа 2020 года в Беларуси прошли очередные выборы президента, которым в шестой раз стал Лукашенко, набрав якобы 80,08% голосов. Его оппонент Светлана Тихановская заручилась поддержкой 10,09%.

Штаб Тихановской заявил о фальсификациях при подсчете голосов. В Беларуси начались протесты оппозиции, которые были жестко подавлены правоохранителями.

Штаб Тихановской заявил о фальсификациях при подсчете голосов / Фото: Facebook

"Наелся президентства", но уходить не собирается

Отметим, что за время своего правления Лукашенко не раз говорил, что "наелся этого президентства", но уходить не собирается.

"Я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. И сделаю это, чтобы вы потом меня не обвинили в трусости и не сказали, что я в трудную минуту сбежал. Я выдвину свою кандидатуру, а вы избирайте любого, можете за меня не голосовать. Это будет нормально. Но если что-то обвалится потом, когда вы выбрали Петрова, а не Лукашенко, – я буду спокоен. И если вы меня в чем-то упрекнете, я вам скажу: вы же могли за меня проголосовать", – говорил он в 2015 году.

После массовых акций протеста в 2020 году президент Беларуси назвал условия своего ухода в отставку. Выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании 11 февраля 2021 года, он заявил, что покинет свой пост, когда в стране прекратятся протестные акции и наступит мир.

"Главное мое условие исхода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестных действий, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Второе условие – если сложится так, что к власти придут не те и у них будут другие взгляды, – вторым пунктом мы запишем, что ни один волос со сторонников нынешнего президента – упасть не может", – заявил Лукашенко.

Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что Лукашенко уже не впервые обещает уйти в отставку, но каждый раз остается на своем посту.

"Лукашенко уже многие годы говорит, что собрался куда-то уходить, что устал, что наелся власти, наелся президентства. Но все же уходить никуда не собирается, и подтверждение тому – прошлогодние выборы, где он назвал себя победителем, несмотря на то, что народ с ним резко не согласился. Судя по вчерашней пресс-конференции, на которой Лукашенко себя вел, как полновластный хозяин Беларуси, его отставка маловероятна. Патологическое, можно даже сказать, звериное желание власти не позволит Лукашенко лишиться престола", – говорит "Сегодня" Карасев.

Конституционная рокировка – кто станет преемником Лукашенко

В то же время политолог отмечает, что в случае если Лукашенко и уйдет с поста президента, он все равно останется руководителем страны.

"Лукашенко может провести конституционную рокировку. Уйти с должности президента и тут же стать, например, премьер-министром. К тому же он может преподнести это, как европеизацию политической системы, ведь в некоторых странах ЕС именно премьеры являются первыми политиками, а президенты – всего лишь декоративными руководителями страны", – говорит Карасев.

Политолог Вадим Карасев: В ближайшее время Украине не стоит опасаться войны с Россией. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Если предположить, что Лукашенко все же покинет пост президента и перейдет на некий другой, более высокий уровень, Карасев считает, что на должность главы государства будут претендовать люди из ближайшего окружения нынешнего лидера.

"Все будет зависеть от того, кого он выберет своим преемником. Многие говорят, что Лукашенко рассматривает кандидатуры своих сыновей. Но старшие этого не хотят, а младший еще не готов политически. В этом вопросе в семье Лукашенко не достигнут консенсус", – говорит нам эксперт.

В белорусских СМИ возможными кандидатами на президентское кресло часто называют бывшую главу администрации президента Наталью Кочанову и министра иностранных дел Владимира Макея, которые являются близкими приближенными к Лукашенко.

Как отмечают журналисты, в случае если в Беларуси случится чудо, и выборы президента окажутся честными, могут появиться несколько кандидатов, имеющих политический потенциал и уже участвовавших в выборах. Это экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, глава Народного антикризисного управления, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко, сидящий в исправительной колонии банкир Виктор Бабарико и бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Отставка Лукашенко может быть согласована с Путиным

Политолог, магистр государственного управления Владимир Воля считает, что Лукашенко действительно может уйти в отставку в ближайшее время.

"Не исключаю, что в ближайшие полгода могут начать реализовывать сценарий, согласно которому Лукашенко уйдет с поста президента, получив гарантии, что его не будут преследовать. О гарантиях своей безопасности он, кстати, говорил на Всебелорусском народном собрании в феврале. Думаю, вряд ли он станет премьером, скорее уйдет на спокойную пенсию", – говорит "Сегодня" Воля.

По словам эксперта, отставка Лукашенко снизит градус протестных настроений в Беларуси, а также позволит снять со страны санкции Запада.

"Если снимут санкции, решается проблема кризиса. Товарооборот и бюджет Беларуси увеличатся. Соответственно, Россия сможет уменьшить свое финансирование Беларуси. Такой сценарий устроит всех: Запад, Путина, Лукашенко и белорусских бизнесменов. Ну а президентом опять же станет "свой" человек. Как сказал Лукашенко, у него уже есть 20 проверенных кандидатов", – говорит Воля.

Политолог также отметил, что преемник Лукашенко наверняка будет полностью подконтрольным России.

"Для Путина важно сохранить пророссийский настрой белорусского электората, в том числе и для дальнейшей интеграции Беларуси с Россией. Кроме того, для РФ необходимо открытие приватизации белорусских производств для российского бизнеса", – говорит Воля.

Владимир Воля: Отставка Лукашенко устроит всех. Фото: Facebook Владимира Воли

Что говорят в оппозиции

В то же время в белорусской оппозиции с сомнением относятся к заявлению Лукашенко о скорой отставке. Как отметил в комментарии "Сегодня" исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции и соратник экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Марии Колесниковой Иван Кравцов, пока вся история управления Лукашенко страной говорит о том, что он будет искать любые причины, чтобы оттянуть этот момент до самого конца.

"Причины найдутся. То сложный период в экономике, то нет достойных кандидатов, то важная пятилетка. Авторитарная система в Беларуси направлена на сохранение власти одного человека. В этом ее суть. Популистские высказывания и откровенная ложь – ну к этому мы уже, видимо, привыкли. За этим ничего не стоит", – резюмировал Кравцов.

Иван Кравцов: Авторитарная система в Беларуси направлена на сохранение власти одного человека / Фото: Сегодня

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