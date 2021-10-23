Поставки газа в Молдову: "Газпром" перешел к угрозам

Из-за низкого давления в газотранспортной сети Минобороны Молдавии отключило Вечный огонь в Кишиневе. Коллаж "Сегодня".
С 1 декабря "Газпром" полностью прекратит поставки газа в Молдову, если республика не погасит долг за топливо и не согласует условия нового контракта.
Об этом, сообщает РИА Новости, объявил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
Поставки газа в Молдову
По словам Сергея Куприянова, основной долг Молдовы за газ составляет 433 миллиона долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности составляет 709 миллионов долларов.
"Здесь нет никакой политики, „Газпром" – акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", – сказал он.
Молдавия 22 октября объявила режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. В октябре из России, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, было импортировано на треть меньше необходимых объемов газа.
Из-за низкого давления в газотранспортной сети Минобороны Молдавии отключило Вечный огонь в Кишиневе.
Ситуация в Молдове
- Парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения на 30 дней, с 22 октября по 20 ноября.
- Кишинев отказывается подписывать с российской компанией "Газпром" договоры на невыгодных для себя условиях. Срок ранее существующего договора истек 30 сентября.
- Сейчас в Киеве с рабочим визитом находится вице-премьер-министр, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, который встретился с председателем правления украинской компании "Нафтогаз" Юрием Витренко.