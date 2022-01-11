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"Посудомойки – не самое святое": в Кремле ответили США на угрозу новых санкций

Ирина Ковальчук
11 января, 15:56
Песков считает, что без бытовой техники россияне точно проживут

Не каждому россиянину по карману посудомойка, значит в целом страна не пострадает от санкций / Коллаж "Сегодня"

В Кремле пока делают вид, что их не запугаешь возможными жесткими санкциями, которые ЕС и США разрабатывают на случай вторжения российских войск на территорию Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил эти санкции с отказом от посудомоечных машин.

Об этом сообщает РБК.

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Самое святое

"Слава богу, все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как вы говорите. В нашем обществе они к категории самого святого не относятся. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни", — ответил Песков на вопрос журналиста, что будет делать Россия, если "запретят даже холодильники".

Песков добавил, что все эти угрозы стали появляться все чаще на фоне переговоров России и США о гарантиях безопасности Москве, которые проходят в Женеве.

"Мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях; очевидно, что осуществляются вбросы в разные СМИ. Я бы сказал, что это относится к категории информационной артподготовки перед раундом консультаций, которые состоялись вчера", — сказал Песков.

Санкции "дышат" в затылок

  • Согласно данным американского агентства Bloomberg, в рамках продолжающейся работы по расширению списка возможных санкций против РФ Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.
  • По данным The Associated Press, в дополнение к прямым санкциям против российских организаций санкции в ответ на вторжение в Украину могут включать значительные ограничения на продукцию, экспортируемую из США в Россию, а также иностранную продукцию, подпадающую под юрисдикцию США.
  • В конце 2021 года вице-президент США Камала Харрис пригрозила России серьезными санкциями в случае вторжения войск страны-агрессора в Украину.
  • Представитель властей председательствующей нынче в ЕС Франции 7 января заявил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину должен рассматриваться вопрос остановки газопровода "Северный поток – 2".
  • Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает, что вторжение России в Украину могут остановить только серьезные санкции.