"Посудомойки – не самое святое": в Кремле ответили США на угрозу новых санкций

Не каждому россиянину по карману посудомойка, значит в целом страна не пострадает от санкций / Коллаж "Сегодня"
В Кремле пока делают вид, что их не запугаешь возможными жесткими санкциями, которые ЕС и США разрабатывают на случай вторжения российских войск на территорию Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил эти санкции с отказом от посудомоечных машин.
Об этом сообщает РБК.
Самое святое
"Слава богу, все-таки посудомойки не относятся к категории самого-самого святого, как вы говорите. В нашем обществе они к категории самого святого не относятся. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни", — ответил Песков на вопрос журналиста, что будет делать Россия, если "запретят даже холодильники".
Песков добавил, что все эти угрозы стали появляться все чаще на фоне переговоров России и США о гарантиях безопасности Москве, которые проходят в Женеве.
"Мы видим, что как мантру наши американские оппоненты продолжают сыпать угрозы о предстоящих санкциях; очевидно, что осуществляются вбросы в разные СМИ. Я бы сказал, что это относится к категории информационной артподготовки перед раундом консультаций, которые состоялись вчера", — сказал Песков.
Санкции "дышат" в затылок
- Согласно данным американского агентства Bloomberg, в рамках продолжающейся работы по расширению списка возможных санкций против РФ Белый дом рассматривает вариант эмбарго на оборонные технологии американского производства.
- По данным The Associated Press, в дополнение к прямым санкциям против российских организаций санкции в ответ на вторжение в Украину могут включать значительные ограничения на продукцию, экспортируемую из США в Россию, а также иностранную продукцию, подпадающую под юрисдикцию США.
- В конце 2021 года вице-президент США Камала Харрис пригрозила России серьезными санкциями в случае вторжения войск страны-агрессора в Украину.
- Представитель властей председательствующей нынче в ЕС Франции 7 января заявил, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину должен рассматриваться вопрос остановки газопровода "Северный поток – 2".
- Председатель комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф считает, что вторжение России в Украину могут остановить только серьезные санкции.