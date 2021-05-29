Позорное напоминание. В Канаде на месте интерната нашли останки 215 детей индейцев

На месте интерната для детей коренных народов в Канаде нашли массовое захоронение, администрация школы смерти не документировала

В школе-интернате для детей индейнцев нашли останки детей. Фото: REUTERS/CLH

В канадском городе Камлупс в Британской Колумбии на территории бывшей школы-интерната для индейцев обнаружили массовое захоронение с останками 215 детей. Останки нашли с помощью георадара при обследовании школы.

Об этом сообщила индейская община "Тслеил-Вотут", которая инициировала раскопки, передает BBC.

По данным городских властей эти смерти не были задокументированы администрацией школы.

"Насколько нам известно, эти смерти не были задокументированы. Некоторым погибшим детям было по три года", - сказала глава общины в городе Камлупс Розанна Казимир.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал это "болезненным напоминанием" о "позорной странице истории нашей страны".

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Школа-интернат для индейцев в Камлупсе работала в 1890-1978 годах. Тогда она была крупнейшей в системе школ-интернатов Канады. Одновременно ее могли посещать до 500 детей.

В канадской школе-интернате для детей индейцев нашли останки детей. Фото: REUTERS/CLH Реклама

В XIX и XX веках такие учебные заведения подчинялись правительству и религиозной власти, туда принудительно забирали детей индейцев, чтобы интегрировать их в канадское общество.

Примерно с 1863 по 1998 год более 150 000 детей индейцев принудительно забрали из семей в такие школы.

Детям часто не позволяли разговаривать на родном языке или придерживаться своих обычаев. С некоторыми плохо обращались.

Созданная в 2008 году комиссия для документирования влияния этой системы обнаружила, что многие дети так и не вернулись в родные общины.

По последним данным, в школах-интернатах умерли 4100 детей.

Напомним, ранее канадское правительство принесло официальные извинения индейцам-аборигенам за насильственную ассимиляцию их детей.